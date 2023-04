L’angelo in divisa in palestra, poliziotta salva uomo colpito da malore

L'agente, di origine siciliana, ha evitato una tragedia con il suo coraggioso intervento.

Ancora un angelo in divisa. Si tratta di Monia Manzo, giovane poliziotta originaria di Sant’Agata di Militello (Messina), che ha salvato un uomo colpito da malore in palestra.

L’episodio si è svolto negli scorsi giorni, in particolare nel pomeriggio di giovedì 6 aprile, in una palestra di Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.

Poliziotta salva un uomo da malore in palestra

Secondo una prima ricostruzione, l’agente – in servizio alle Volanti di Sesto Fiorentino ma originaria della Sicilia – avrebbe notato un uomo colto da malore mentre si stava allenando. Il malcapitato si trovava su un tappetino poco distante e appariva cianotico e con delle convulsioni. L’operatrice della Polizia di Stato, allora, avrebbe chiamato immediatamente il 112 e avrebbe iniziato a eseguire le manovre di soccorso con l’auto di due addetti della palestra, giunti con il defibrillatore.

Pare che la poliziotta possedesse l’abilitazione al “BLS-D, Basic Life Support – early defibrillation”. Un elemento determinante per evitare che il malore si trasformasse in tragedia. Fortunatamente l’uomo, grazie alle manovre di soccorso, si sarebbe ripreso. Gli operatori del 118, giunti sul posto, lo hanno comunque trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.

Immagine di repertorio