Poliziotto adesca on line una minorenne, uccide i suoi familiari e fugge con lei

Momenti di follia in California. Un poliziotto ha, infatti, adescato on line una minorenne, poi ha ucciso tre membri della sua famiglia e dopo aver incendiato la loro casa è fuggito con la ragazzina. Durante un inseguimento i colleghi per fermarlo gli hanno sparato uccidendolo.

A darne notizia sono i media americani. L’autore del crimine è Austin Lee Edwards, 28 anni, ex agente della Virginia e poi assunto come vicesceriffo nello stesso Stato.

Il poliziotto avrebbe ottenuto un incontro con la adolescente ingannandola sulla sua identità, poi avrebbe raggiunto la California uccidendo i nonni e la madre della ragazzina per poi fuggire con lei. Dopo essere stato individuato dai suoi colleghi, è morto in un conflitto a fuoco.