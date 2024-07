Pollina, donna colta da un malore muore in mare: Cefalù piange Daniela Lombardo

Purtroppo, l'intervento dei militari della Capitaneria di Porto e dei sanitari del 118 non è bastato per salvarla.

Una donna è morta mentre stava nuotando nel palermitano, a Pollina. Daniela Lombardo, 52 anni, è deceduta per un malore.

L’intervento dei militari della Capitaneria di Porto e i sanitari del 118 nulla hanno potuto per salvarla.

Pollina, chi è la donna morta mentre nuotava

L’incidente mentre nuotava nel mare di Pollina, a pochi metri dalla propria casa, nel giorno del suo 52esimo compleanno.

Laureata in Economia alla Bocconi, con una formidabile carriera nel mondo della Finanza a Parigi, dove risiedeva da 23 anni, colta e brillantissima. Daniela negli ultimi anni aveva profondamente sofferto per la perdita dei genitori Mario e Salva.

Il messaggio del fratello

Diversi i messaggi di cordoglio presenti sul web per la donna morta in mare a Pollina. Tra questi, commovente è quello del fratello Vincenzo.

“Daniela era un angelo era la mia metà, la mia gemella, la mia famiglia. Una donna di una intelligenza non comune, di una purezza d’animo come pochi. Mi ha protetto da piccolo: era lei la più forte. L’ammiravo per la tenacia che metteva nei suoi studi, poi nel suo lavoro e ancor di più, nonostante le avversità, nella sua vita. Bastava una sua carezza e un semplice sorriso per farmi stare bene. Il destino prima ci ha separato dai nostri genitori Mario e Salva e poi mi ha separato dalla mia gemella nel giorno del nostro compleanno, spegnendo un’ultima candela di luce. Cara Daniela sei andata via tra le mie braccia ma sono certo che ti stanno accogliendo Mamma e Papà tornado a farti sorridere, come meriti. Ciao sorella mia, ciao Daniela. Il mio cuore è con te. Come scrivevi tu Ichelibe”.

