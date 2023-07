Pomeriggio di terrore a Siracusa, colpi di pistola in strada

Sono intervenute immediatamente le forze di polizia per accertare i fatti

A Siracusa nel primo pomeriggio ci sono stati attimi di panico per le strade, dopo che i residenti hanno avvertito il suono di due spari. Sono intervenute immediatamente le forze di polizia per accertare i fatti.

I colpi di pistola

È successo in via don Luigi Sturzo intorno all’ora di pranzo, quando i cittadini hanno sentito due colpi di pistola, i quali, da quanto emerge – come riporta SiracusaNews -, sarebbero solamente a salve e non quindi con proiettili.

Gli spari sarebbero stati scatenati da un lite fra due o più residenti della zona. È intervenuta anche un’ambulanza, non sapendo fin da subito che erano soltanto degli spari innocui.

Foto d’archivio