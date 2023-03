Ponte Messina, Salvini “Decreto potrebbe arrivare in settimana”

L'annuncio del leader della Lega e ministro dei Trasporti

Il decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina “potrebbe arrivare già questa settimana se tutti danno gli elementi utili a chiudere il dossier. Stiamo analizzando quante persone lo userebbero” e “quanto farebbe risparmiare in termini di tempi e riduzione dell’impatto ambientale”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di ’24 Mattino’ su Radio 24.

Il ministro: “Gli italiani sono scettici perché non si è mai fatto”

“Gli italiani sono scettici perché non si è mai fatto, quindi due o tre giorni in più non cambiano niente”, prosegue il ministro delle Infrastrutture.