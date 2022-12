Ponte Messina, Salvini: “Fondi si trovano, tra due anni partire con lavori”

"Il non avere il Ponte costa alla sola Sicilia 6 miliardi di euro all'anno", ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

”Per mettere in sicurezza l’Italia i soldi si trovano, glielo garantisco“. Lo sottolinea il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in occasione della visita ai cantieri della Metro C di Roma.

Il leader Lega: “Mi stanno contattando molti privati”

“A parte il fatto che mi stanno contattando in tanti privati che in Italia ci credono e che vorrebbero investire. Penso anche a un nuovo Piano casa – ha detto il leader della Lega – . Sul Ponte abbiamo riportato in vita la società, l’abbiamo rifinanziata. Poi spetta agli ingeneri fare egregiamente il loro lavoro. Se si sceglierà la via di aggiornare il vecchio progetto, l’obiettivo è tra due anni partire con i lavori”.

Il ministro: “Non averlo costa 6 miliardo all’anno”

”Il non avere il Ponte costa alla sola Sicilia 6 miliardi di euro all’anno – aggiunge Salvini – oltre al danno ambientale e climatico. Il Ponte farebbe risparmiare, secondo uno studio, 180mila tonnellate di anidride carbonica, oltre al disinquinamento del mare. E’ un’opera straordinaria e in fondi sono sicuro che si troveranno”.