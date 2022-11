Ponte Messina, Salvini: “Punto di partenza in manovra”

ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina in un'intervista rilasciata al Giornale d'Italia.

“Partire coi lavori dopo 50 anni di chiacchiere per unire la Sicilia al resto del Paese è uno degli obiettivi. Già in questa manovra c’è il primo punto di partenza, entro la fine dell’anno ci saranno i primi segnali concreti”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina in un’intervista rilasciata al Giornale d’Italia. “Modello Genova? Facciamo il ‘modello ponte’. Chi lo guiderà? Una cosa alla volta”, aggiunge.