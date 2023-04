Ponte sullo Stretto, ecco il Comitato per sfatare le fake news: “Partecipate, è fondamentale”

Ponte sullo Stretto, parla il senatore Germanà: "Opera importantissima per Messina, grazie a Salvini per primi risultati".

“La partecipazione dei messinesi è fondamentale e li aspettiamo numerosi”, lo ha dichiarato il senatore siciliano Nino Germanà, annunciando la presenza dei rappresentanti del Comitato Ponte e Libertà in piazza Cairoli a Messina per sabato 22 aprile alle ore 10.

“Abbiamo fondato il Comitato Ponte e Libertà perché ci siamo resi conto della necessità di sfatare le fake news rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto”, aggiunge Germanà.

Ponte sullo Stretto, Germanà: “Battaglia importante per Messina”

“Un’opera fondamentale per l’economia del Mezzogiorno e per il miglioramento della rete ferroviaria in Sicilia. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha ben chiara la valenza dell’opera e ne è diventato lo sponsor principale anche in Ue”.

È proprio solo grazie a Salvini se si vedono già i primi risultati. Sabato saremo in piazza Cairoli dalle 10 alle 13 – conclude Germanà – per spiegare, chiarire e condividere questa battaglia importantissima non solo per Messina, ma anche per la Sicilia e l’Italia”.