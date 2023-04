Ponte sullo Stretto, Bonelli “Per Salvini era opera inutile e dannosa, ha cambiato idea”

“Noi non siamo come Salvini che cambia idea a seconda delle circostanze. Quattro-cinque anni fa era a Messina e diceva che il ponte sullo Stretto era un’opera inutile e dannosa, poi ha cambiato idea”. Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra.

“Noi siamo governati da questa fattispecie di persone che vogliono sprecare 10 miliardi di euro dei contribuenti italiani in un’opera che in altre parti del mondo, come in Giappone, non hanno voluto realizzare perché presenta una serie di problemi tecnici: un ponte a campata unica lungo 3600 metri su cui deve passare una ferrovia non è stato realizzato in nessuna parte del mondo e oggi lo vorrebbe realizzare Salvini che è quello che non riesce nemmeno a spendere i soldi del Pnrr”, ha aggiunto Bonelli parlando con i giornalisti in piazza Montecitorio.