Ponte sullo Stretto, Salvini: “Arriveranno investimenti privati, porterà lavoro e ricchezza”

"Il lavoro sarà vero, sarà tanto e sarà per il territorio", ha detto il ministro a Messina

“Gran parte del denaro per la realizzazione del ponte di Messina sarà pubblico, ma sono convinto che nei prossimi anni arriveranno tanti investimenti di privati, dall’Italia e anche dall’estero. Che sono interessati a una opera straordinaria. Un’opera che non ha eguali nel mondo come la cupola di Brunelleschi. E gli italiani sono bravi perché fanno cose che il mondo ci copia”. Lo ha detto Matteo Salvini a Messina parlando a margine del convegno della Cisl sul Ponte di Messina.

Parlando del gruppo di persone che protesta alla rada San Francesco, del movimento ‘No Ponte’ replica: “Alle 30 persone che sono fuori rispondono milioni di italiani. Il lavoro sarà vero, sarà tanto e sarà per il territorio. E se non ci saranno più migliaia di traghetti a fare su e giù, a inquinare il mare ma ci saranno treni che non inquinano ci saranno meno immissioni in acqua”.

“Credo fortemente in questa infrastruttura, che porterà lavoro e ricchezza. Per un’organizzazione sindacale dire no è irrispettoso per i propri iscritti” – ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture – . Il Ponte di Messina sarà la più grande operazione antimafia di questi 50 anni. Dove c’è lavoro e speranza, fiducia, soprattutto per i giovani, la mafia e la ndrangheta non attecchiscono. Quindi è una grande operazione antimafia di cui sono orgoglioso operaio”, dice.

“Chi contesta il ponte e dice che non si creerà lavoro dice il falso, se dice che non si aiuterà l’ambiente è falso. Se poi la contestazione è perché gli uccellini non potranno migrare tranquillamente posso dire che l’uccellino non è scemo, se si trova di fronte il ponte, un pilone, migra più su o più giù”, ha sottolineato Salvini. “L’Europa ci aiuterà, il Commissario europeo è informato, interessato e affascinato e poi e tenendo conto che la banca europea degli investimenti una volta che ci saranno tutte le autorizzazioni comprese quelle ambientali, ci darà anche una mano finanziaria. L’obiettivo è quello di fare attraversare i cittadini sul Ponte di Messina a partire dal 2032”