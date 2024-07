Ponti in provincia di Messina, via all’iter per ripristino e messa in sicurezza

La Città Metropolitana ha avviato la procedura per la formazione di un elenco di operatori per l’assegnazione dei lavori e la verifica della vulnerabilità sismica e idoneità delle infrastrutture

MESSINA – La III direzione viabilità Metropolitana di Palazzo dei Leoni, diretta da Biagio Privitera, ha dato il via all’iter per la formazione di un elenco di operatori economici prestatori di servizi professionali e tecnici per il conferimento di incarichi inerenti alle procedure di affidamento diretto o con negoziazione relativi alla verifica della vulnerabilità sismica, dell’idoneità statica e dell’eventuale progetto di adeguamento e miglioramento sismico, nell’ambito dei lavori per il ripristino e la messa in sicurezza dei ponti di competenza della Città Metropolitana di Messina.

L’elenco degli interventi da eseguire, seppur non esaustivo, comprende lavori per il ripristino dei ponti localizzati sulla Sp 176 e relative pertinenze, interventi di manutenzione straordinaria per migliorare le parti strutturali con evidenti situazioni di degrado, contestuale verifica sismica e monitoraggio approfondito per la successiva programmazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico del ponte Grenne sulla Spa ricadente nel Comune di Ficarra, lavori di manutenzione straordinaria per migliorare le parti strutturali con evidenti situazioni di degrado, contestuale verifica sismica e monitoraggio approfondito per la successiva programmazione di interventi di adeguamento e miglioramento sismico di ponti Centro sulla Sp 145 al km 13+800 nel Comune di Sinagra, ponte Cupane sulla Sp 146/A al km 9+900 nel Comune di Sinagra, lavori urgenti di consolidamento, adeguamento sismico e messa in sicurezza del ponte e del versante esistente in località Pulcheria lungo la Sp 12, nonché la sistemazione e messa in sicurezza delle Sp 12, 15 e 19.

Sono previsti, inoltre, lavori di messa in sicurezza del ponte denominato Ponte Pulcheria lungo la Sp 15 al km 1+000; lavori di messa in sicurezza del ponte denominato Di Passo Aranciara lungo la Sp 15 al km. 1+750; lavori di messa in sicurezza del ponte Badia al km 7+300 e del Ponte Cosentino al km. 8+400 lungo la Sp 25; lavori di consolidamento e ristrutturazione del ponte Pietra Liscia ricadente sulla Sp 180 nel Comune di Lipari, lavori di consolidamento e ristrutturazione del ponte Porticello ricadente sulla Sp 180 e sul ponte sulla Sp 181/E alla progressiva km 2+500 nel Comune di Lipari, lavori di messa in sicurezza del ponte denominato S. Filippo lungo la Sp 19/B al km 2+700 e del ponte denominato Ponte piccolo Scifi lungo la Sp 12 al km 15+000.

Tra le infrastrutture sotto i riflettori vi sono anche i ponti ricadenti sulla Sp 43/bis ai km 3+000, 3+800, 5+000, 5+900, 6+200, 6+400, 6+600, 7+200, 7+800, 8+300 e 8+700 nel territorio del Comune di Messina, con interventi di manutenzione per il risanamento parti strutturali degradate. Stessi lavori sono previsti sul ponte sul torrente Idria sulla Sp 75/bis alla progressiva km 0+560 e il ponte sul torrente Patrì sulla Sp 75/A – Sp 91 nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Infine, nell’elenco figurano anche opere di consolidamento della galleria e difesa costiera della Sp 181 di Pignataro dell’isola di Lipari, lavori di messa in sicurezza del ponte Fondocarso–Palano al km 24+950 della Sp 82 di Castroreale, lavori di messa in sicurezza del ponte al km 24+950 della Sp 157 Tortoriciana nel centro abitato di Galati Mamertino, intervento Sp 96 di S. Basilio con opere di difesa del ponte sul torrente Vallebona.

“La scelta di avviare la procedura per dotarsi del suddetto elenco – hanno sottolineato dalla Città Metropolitana – è stata determinata sia dalla natura altamente specialistica delle attività da svolgere e dall’elevato numero di progetti da redigere, sia dalle limitate risorse professionali dell’Ente, già gravate da elevatissimi carichi di lavoro”.

L’avviso, non vincolante per l’Amministrazione, ha il solo scopo di acquisire la disponibilità all’assunzione di affidamento di servizi di ingegneria e architettura. I soggetti interessati dovranno inviare l’istanza entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’Albo pretorio. Tutta la documentazione è pubblicata sul sito internet della Stazione appaltante (www.cittametropolitana.me.it), nella sezione Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti, sul sito informatico del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it ed è stato trasmesso agli ordini professionali per la pubblicazione sui rispettivi siti.