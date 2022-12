Pos e contanti, il Governo potrebbe rivedere le norme. Lollobrigida: “Critiche Bankitalia frutto di pregiudizio”

L'esecutivo potrebbe rivedere le norme sull'utilizzo del Pos e sul tetto al contante dopo il disappunto di BankItalia.

Il Governo potrebbe rivedere le norme sull’utilizzo del Pos e sui pagamenti in contanti. Lo dice il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un’intervista al quotidiano “La Stampa” parlando della Manovra che l’esecutivo sta portando avanti da giorni.

La flebile retromarcia del Governo giunge dopo le critiche da parte di BankItalia sulle tematiche. Per Lollobrigida le critiche di Bankitalia non sono “marginali ma sicuramente non centrali”, frutto di “un pregiudizio originario e naturale verso di noi” da parte “dell’establishment”.

Il Governo, così come sottolineato da Lollobrigida, vuole fare in fretta per l’approvazione della Manovra e, al momento, non vi sarebbero rischi per l’applicazione dell’esercizio provvisorio.

Governo, nessun ripensamento sul Reddito di Cittadinanza

Non ci sarà però spazio per un possibile dietrofront sulla riforma del Reddito di Cittadinanza che “non potrà restare così com’è”.

Nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni ha comunque difeso i provvedimenti sul contante, specificando che il tetto all’utilizzo dei soldi cartacei sarebbe un freno all’economia italiana. Netto anche il giudizio sul Reddito di Cittadinanza: “Il lavoro porta ovunque, il Reddito di Cttadinanza ti tiene dove sei, non c’è scampo”.