Poste Italiane, arriva in Sicilia “Anime in mostra”: appuntamento a Catania fino al 16 settembre

Arriva oggi, a Catania, la bellissima mostra partita da Roma dopo aver attraversato la Sardegna e la Puglia. “Anime in mostra” l’esposizione filatelica dedicata al mondo del fumetto che sta riscuotendo in tutta Italia un grandissimo successo, è visitabile da oggi nella sede di Poste Italiane di via Etnea.

La mostra da non perdere

L’esposizione dedicata al mondo dei Pokemon sta attraversando l’Italia, portando in mostra 16 raffinate riproduzioni dei bozzetti “Pokémon Sepia Graffiti”, la serie di immagini realizzata in monocromo nei toni del marrone-seppia. Durante la mostra sarà possibile acquistare la speciale cartella filatelica contenente la Litografia e un chiudilettera raffiguranti uno dei bozzetti in mostra, pensata e creata per gli appassionati come ricordo speciale. A disposizione degli appassionati, anche i numerosi francobolli e cartelle filateliche dedicate al mondo Comics realizzati negli anni, fino ad arrivare a quelli disegnati da Zero Calcare per la “Giornata della Filatelia 2022”. Fino a sabato 16 settembre, la mostra sarà visitabile nei consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Durante il periodo di esposizione sarà anche disponibile l’annullo speciale “Anime in Mostra”, con cui timbrare le corrispondenze presentate allo sportello.