Postumi pranzo pasquale, indigestione per 30 persone: soccorsi a casa e al ristorante

Tour de force per i sanitari del trevigiano a causa di abbuffate fin troppo esagerate

Un vero e proprio tour de force: è ciò che è toccato al personale del Suem 118 nel trevigiano per malori a tavola dovuti alle più classiche delle indigestioni pasquali. Trenta interventi in tutto, ieri, 9 aprile, in varie zone della provincia di Treviso. A essere rimaste vittime della abbuffate, soprattutto gli anziani, avvezzi, nel quotidiano, a ben altri regimi alimentari.

I mezzi di soccorso sono intervenuti oltre che in case private anche in ristoranti per emergenze alla fine risultate non così gravi e che si sono risolte nell’arco di poche ore di osservazione nelle strutture sanitarie.