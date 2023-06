Potenziati i bus Sciacca-aeroporto di Palermo

Accordo raggiunto tra Comune e Autolinee Gallo per l’incremento dei collegamenti. Un’intesa che prevede inoltre un maggior numero di corse in caso di ulteriori esigenze da parte dell’utenza

SCIACCA (AG) – Dopo gli incontri alla Regione e le interlocuzioni tra Amministrazione comunale e ditta di autolinee Gallo, è stata fissata la data di partenza del piano di rafforzamento dei collegamenti del trasporto pubblico in bus anche con l’aeroporto di Palermo.

Autolinee Gallo, a partire dal prossimo 12 giugno, potenzierà le corse sulla linea aeroporto di Palermo-Sciacca. Così come concordato con l’Amministrazione comunale, saranno raddoppiate le corse per il Falcone-Borsellino sia nei giorni feriali che nei giorni festivi.

I nuovi orari prevedono, per i giorni feriali, partenze da Sciacca alle ore 6, 8,30, 12, 30, 14, 30; mentre dall’aeroporto di Palermo le corse partiranno alle 7,50, 11,30, 14,55, 18,40. Ne giorni festivi le corse da Sciacca per l’aeroporto di Palermo seguiranno invece i seguenti orari: 9 e 15,45; mentre dall’aeroporto di Palermo le corse sono previste alle 12,30 e alle 19.

Come evidenziato dal Comune, Autolinee Gallo, non appena l’affluenza di utenza lo renderà necessario, “sarà pronta a incrementare ulteriormente il numero delle corse sulla linea che collega Sciacca con l’aeroporto Falcone-Borsellino.

Contestualmente, la nuova biglietteria Sciacca Oil di Autolinee Gallo è già operativa al Terminal bus in via Lioni (nei pressi del nuovo supermercato). Il ticket office sarà aperto tutti i giorni dalle ore 4,30 alle ore 21,30. Per consultare gli orari nel dettaglio e tenersi aggiornati su tutte le novità relative ai servizi, i passeggeri potranno consultare il sito web di Autolinee Gallo e la pagina Facebook ufficiale.

“Sin dal primo giorno del nostro insediamento – ha commentato il sindaco saccense Fabio Termine – insieme all’onorevole Michele Catanzaro abbiamo lavorato concretamente per giungere a questo risultato e finalmente ci siamo. Dal 12 giugno prossimo le corse saranno raddoppiate e inoltre abbiamo ottenuto un impegno per far sì che, nel prossimo futuro, possano ulteriormente essere incrementate”.