Poteva andare sino a 100 km/h: il clamoroso caso del trattore truccato sequestrato

I carabinieri hanno individuato e posto sotto sequestro un trattore truccato che poteva arrivare a toccare sino i 100 km/h

“Col trattore in tangenziale, andiamo a comandare”.

Recitava così la canzone di Fabio Rovazzi che ha dominato le classifiche radiofoniche italiane ormai diversi anni fa.

Qualcuno, però, sembrerebbe aver preso alla lettera le parole del simpatico artista milanese.

Già, perchè a Riva del Garda, in provincia di Trento, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un trattore in grado di toccare i 100 km/h nonostante fosse omologato per una velocità massima di 40 km/h.

Il trattore era truccato

Il mezzo, sì, era stato “truccato” dal proprietario per aumentarne le prestazioni attraverso l’installazione sulla centralina di un filo elettrico che bypassava il limitatore di velocità.

Il trattore, privo di assicurazione, è stato immediatamente sospeso dalla circolazione in attesa di essere sottoposto a una nuova revisione con esito positivo.