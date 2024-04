Pozzallo, alloggi popolari a rischio crollo: ordinanza di sgombero

A Pozzallo alcuni appartamenti Iacp sono a rischio di crollo e devono essere sgomberati. Il sindaco Roberto Ammatuna emette un'ordinanza.

A Pozzallo alcuni appartamenti Iacp sono a rischio di crollo e devono essere sgomberati. Il sindaco Roberto Ammatuna ha quindi emesso la relativa ordinanza a seguito di alcuni sopralluoghi effettuati dall’ufficio tecnico, dal genio civile e dall’istituto autonomo case popolari. Risiedono nelle dimore 40 nuclei familiari.

“Lo sgombero è necessario per tutelare incolumità e l’integrità fisica dei residenti – si legge in una nota diffusa dalla Prefettura -. Si è deciso di procedere ad un censimento delle strutture pubbliche e private presenti nel circondario per garantire un alloggio alle famiglie che dovranno lasciare le case ormai inagibili”.

Il video del primo cittadino