Pozzallo, guida ubriaco e urta altre macchine: arrestato 25enne di Enna

Il giovane è stato tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e ristretto in regime di arresti domiciliari

I carabinieri di Pozzallo hanno tratto in arresto un pregiudicato 25enne originario di Enna. Il giovane, celibe e disoccupato, si sarebbe posto alla guida della propria autovettura in condizioni di alterazione psicofisica, causata verosimilmente da un abuso di sostanze alcoliche, urtando altre macchine parcheggiate nel centro di Pozzallo.

I militari, intervenuti su segnalazione dei residenti, lo hanno poi rintracciato all’interno di un bar dove il ragazzo, all’invito dei militari di seguirli in caserma, ha opposto resistenza, strattonandoli e tentando finanche la fuga. Bloccato, il giovane è stato tratto in arresto per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e ristretto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione. A seguito della convalida dell’arresto l’Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.