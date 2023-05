Precedenza non rispettata, brutto scontro tra due auto a Petrosino (TP)

Fortunatamente nessun danno a carico dei conducenti.

E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 13 e 30, a Petrosino. Un brutto incidente tra due auto, una Fiat Panda ed un’Alfa Romeo. Fortunatamente, se le vetture non hanno portato severi danni, per fortuna, conducenti e passeggeri hanno riportato solo ferite e contusioni superficiali.

Alfa contro panda

All’origine dell’incidente una precedenza non rispettata. L’incidente è avvenuto in Via Baglio. L’Alfa Romeo usciva da una stradina secondaria, e non si è completamente fermata allo stop, mentre sopraggiungeva la Panda.