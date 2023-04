Precipita da impalcatura alta 4 metri: grave 69enne

La parte di cantiere interessata dall'incidente è stata sequestrata.

Si discute sempre più spesso, visti i numerosi incidenti che li vedono coinvolti, dell’opportunità o meno che operai avanti con l’età debbano calcare ponteggi di cantieri. E’ di oggi pomeriggio, verso le 14.30, l’ultima notizia che vede cadere nel vuoto, in via Epitaffio nel cuore di Giugliano in Campania, un uomo di 69 anni.

Sequestrata parte del cantiere interessata

Il malcapitato è stato trasferito nell’ospedale di Pozzuoli dove è ricoverato in prognosi riservata. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri e del personale Asl. La parte di cantiere interessata è stata sequestrata.