Precipitano dal quarto piano: gemelline morte a 12 anni

Ad essere portata in ospedale, bisognosa di assistenza psicologica causa enorme choc è la mamma delle ragazzine.

Una tragedia immane colpisce la città di Oviedo in Spagna. Sfortunate protagoniste due gemelline di 12 anni, precipitate da una delle finestre di un appartamento posto al quarto piano di un condominio. Le piccole, originarie della Russia, ci vivevano insieme ai genitori e a un altro fratello di 10 anni che, al momento del dramma non si trovava in casa.

Choc

Le forze dell’ordine si sono precipitate sul posto dopo che, a fare la terribile scoperta è stato il padre. Si cerca di ricostruire l’accaduto e non si esclude alcuna pista, dal suicidio all’incidente. Ad essere portata in ospedale, bisognosa di assistenza psicologica causa enorme choc è la mamma delle ragazzine. Il sindaco della capitale delle Asturie ha indetto il lutto cittadino.