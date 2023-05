Presa a pugni in faccia a casa sua: donna 44enne reagisce e sventa stupro

Sulla misura cautelare deciderà il gip nelle prossime ore, dopo l'interrogatorio.

Un tentativo di stupro sventato grazie alla forza d’animo e alla prontezza della stessa potenziale vittima. Siamo a Milano, tra le grandi città quella che, dati alla mano, di questi tempi sta facendo registrare picchi preoccupanti di violenza di ogni genere inclusa quella sessuale. Ad aggredire una 44enne, dopo averla pedinata ed essere entrato nella sua abitazione nei pressi di via Washington, approfittando che il portone era stato lasciato aperto, è un gambiano.

Violenza cieca

23enne irregolare, incensurato e senza fissa dimora, ieri pomeriggio, verso le 18, è riuscito ad entrare nel palazzo nella zona ovest di Milano mettendo avanti un piede quando il portone si stava chiudendo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, a quel punto è scattata la violenza cieca nei confronti della donna, colpita da pugni al volto e alla testa. Il giovane malvivente però, non aveva fatto i conti con la forza di reazione della donna che, coi vestiti strappati addosso è riuscita a reagire.

In attesa del gio

A quel punto, capendo che lo stupro sarebbe stato difficile da portare a compimento, si è messo a rovistare nell’appartamento per cercare di portare via qualcosa. Sono intervenuti i carabinieri e l’hanno arrestato su disposizione della Procura. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto per le accuse di tentata rapina, violenza sessuale, in relazione al tentativo di abusi, e lesioni (la donna è stata portata in ospedale in codice giallo) e la custodia in carcere. Sulla misura cautelare deciderà il gip nelle prossime ore, dopo l’interrogatorio.