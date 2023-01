Vodafone e PosteMobile down, risolti i problemi: ecco cosa è accaduto

Registrate alcune segnalazioni di problemi con Vodafone e PosteMobile, ecco le informazioni sull'accaduto.

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con PosteMobile e Vodafone nella giornata di oggi, martedì 24 gennaio 2023, con connessi disagi. Fortunatamente, si è trattato di un problema temporaneo, durato circa mezz’ora, e che ha interessato alcune zone d’Italia, principalmente nell’area adriatica e nel Centro Italia.

Vodafone e PosteMobile down, cosa è accaduto

A rilevare la difficoltà di alcuni utenti che utilizzano i servizi Vodafone e PosteMobile è il sito downdetector.it, che a partire dalle ore 14 circa del 24 gennaio 2023 ha segnalato un aumento delle segnalazioni di errori, guasti e disservizi di rete.

Il problema fortunatamente si è stato risolto già nel primo pomeriggio e ha avuto un impatto limitato per la clientela, come confermato dalla stessa Vodafone.

Per PosteMobile, invece, sembra esserci stato un problema di segnale, anche questo fortunatamente risolto.

Libero ancora non funziona

Oltre a Vodafone e PosteMobile, ad avere avuto problemi nelle scorse ore sono stati anche Libero e Virgilio: la mail, infatti, non funziona a causa di un “disservizio all’interno del data center” dell’azienda Libero. Fortunatamente, però, sembra che il problema sia in fase di risoluzione.

Ecco la nota divulgata sul disservizio: “A partire dalla notte del 23 gennaio 2023 si stanno verificando disservizi sull’infrastruttura a cui fanno capo i servizi web Libero e Virgilio, in particolare la posta elettronica. È stato identificato il problema, in corso di risoluzione, che è dovuto ad un disservizio all’interno del nostro data center. Pertanto, una volta ripristinato il servizio, non si avrà nessuna perdita di dati per gli account Libero e Virgilio mail. Ci scusiamo per il disagio che i nostri utenti sono costretti a subire in queste ore e confidiamo in una rapida risoluzione”.