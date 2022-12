Prof insegna senza laurea per 22 anni: dovrà risarcire 341 mila euro

Una donna ha insegnato per 22 anni nelle scuole senza possedere la laurea: la finta professoressa dovrà risarcire due decenni di stipendio

Una donna ha svolto il ruolo di insegnante di sostegno per 22 anni senza possedere la laurea, ossia uno dei requisiti necessari.

L’incredibile storia arriva dalla Brianza, precisamente dalla provincia di Monza, dove la finta prof è stata condannata a risarcire ben 314 mila euro, vale a dire l’ammontare di due decenni di stipendi percepiti.

La donna, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Vimercate, avrebbe presentato due certificati di laurea – uno in psicologia e l’altro in pedagogia – per lavorare presso l’Istituto Meroni di Lissone e l’Istituto Floriani di Vimercate.

Titoli che, le indagini degli inquirenti, hanno rivelato essere falsi.