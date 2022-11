Proposta di matrimonio in campo, lo steward spinge via la futura sposa: la reazione del calciatore

Immagini che hanno dell’incredibile. Durante una partita della seconda serie bielorussa, un giocatore si reca a bordo campo per fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. I compagni erano al corrente della sorpresa, ma uno steward evidentemente no. Ad un tratto, l’addetto alla sicurezza spinge via la ragazza innescando la reazione del calciatore. Poi fortunatamente è tutto rientrato e la futura sposa ha potuto rispondere sì.