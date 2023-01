Prosegue il lavoro del Comitato consultivo dell’Asp di Enna

Tra gli argomenti in primo piano il tema delle vaccinazioni contro il Covid e l’influenza stagionale, una questione che sarà prossimamente al centro di ulteriori approfondimenti

ENNA – Nelle scorse settimane la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I ha ospitato il quarto incontro del Comitato consultivo dell’Azienda sanitaria provinciale, organo di rappresentanza civica introdotto in tutte le aziende dalla Legge regionale numero 5/2009 di riordino del Servizio sanitario della Sicilia. All’ordine del giorno il coordinamento dei gruppi di lavoro, le campagne vaccinali in corso, l’importanza della Rete civica della Salute in Sicilia.

I componenti hanno affrontato il punto dei gruppi di lavoro informando l’assemblea dei passi compiuti per la loro attivazione: la valutazione partecipata della qualità percepita dai cittadini, la prevenzione della salute, le liste di attesa e l’Emergenza urgenza costituiscono gli argomenti attorno a cui i volontari delle associazioni stanno predisponendo azioni e interventi. È stata affrontata la questione legata alla necessità e all’opportunità di estendere, nel territorio della provincia, la rete dei riferimenti che costituiscono la Rete civica della Salute in Sicilia.

Anche nell’ultima riunione si è affrontato il tema delle vaccinazioni contro il Covid e l’influenza per la difesa della salute nella popolazione. Si è deciso che l’argomento sarà oggetto di approfondimenti ulteriori in un prossimo incontro con Franco Belbruno, responsabile dell’Unità operativa di Epidemiologia e Statistica sanitaria, che sarà invitato a esporre gli aspetti più importanti delle campagne vaccinali.

Il Comitato consultivo aziendale dell’Asp di Enna si è insediato, in seguito a bando pubblico, nel mese di febbraio 2022 eleggendo Tommaso Careri presidente ed Enza Bartoli vice presidente. Ne fanno parte i rappresentanti di più di trenta realtà, suddivise tra associazioni di volontariato e organismi di tutela come gli ordini professionali: Avo, Agd, Tdm, Aisa, Aido, Aisa, Lilt, Cri (di Enna e Nicosia), Cisi, Avis, (di Enna e Nicosia), Anmic, Ais, Aisf, Aias, Morsi d’autore, Federconsumatori, Movimento di difesa del cittadino, Asimar, Alzheimer degli Erei, Insieme Odv Centuripe, Misericordia Gagliano, Protezione civile Nissoria, Sunas, Tuter Nicosia, Madonna del Carmelo Leonforte, Ordine degli Infermieri, Ordine dei Medici, Ordine degli Assistenti sociali, Ordine degli Psicologi, Ordine dei Farmacisti e Ordine degli Ostetrici.