Protezione rimossa per i lavori: donna precipita dal balcone di casa e muore

Una morte assurda: è quella che strappa alla vita Patrizia Bacelle 65enne vetrinista di San Benetto nelle Marche. La donna, si trovava in località Pianacce a Silvi Marina (Teramo) quando, affacciatasi dal balcone del piano rialzato della sua villetta di famiglia, d’un tratto è volata giù da tre metri di altezza schiantandosi al suolo. Il motivo? Il parapetto di protezione del balcone era stato rimosso giorni prima per via dei lavori. Diverse le ipotesi prese in considerazione dagli agenti, anche se la più accreditata è quella di un incidente accidentale.

A trovarla ancora in vita per terra è stata la figlia del compagno che non ha perso tempo nell’allertare i soccorsi. Considerate le gravi ferite, i sanitari del 118 hanno preferito richiedere l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo è stato proprio a bordo dell’elicottero che Patrizia è spirata. Per fare luce sull’accaduto, gli agenti hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della casa e delle abitazioni circostanti. Ciò che sembra certo è che la donna fosse sola al momento della caduta, e non si esclude un improvviso malore. Intanto, il ministero di turno ha aperto un fascicolo sull’incidente, facendo intervenire la squadra del reparto scientifico di Teramo.