Provano a rubare un escavatore con un autocarro trafugato: arrestati 3 catanesi

Tentano di rubare un escavatore con un autocarro trafugato. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno operato a Patti.

Tentano di rubare un escavatore con un autocarro trafugato. Si tratta di due uomini e una donna, originari della provincia di Catania, che sono stati arrestati la scorsa notte dai Carabinieri della Compagnia di Patti. Sono accusati dei reati, in concorso tra loro, di furto aggravato, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. I militari della Sezione Radiomobile, dopo una segnalazione, hanno dato vita a una serie di controlli per individuare il mezzo che un passante aveva notato a Montagnareale con a bordo persone dall’atteggiamento sospetto muoversi in direzione Patti. Sono state così monitorate le aree a ridosso dei caselli autostradali di Patti e Falcone. A poco più di un chilometro di distanza dal casello autostradale di Falcone i responsabili sono stati beccati e hanno lasciato il veicolo cercando di allontanarsi dal luogo a bordo di una Fiat Panda condotta da un complice e bloccata dai militari. È venuto alla luce che sull’autocarro, rubato nell’agosto di quest’anno a una società della provincia di Catania, erano state applicate targhe artigianalmente riprodotte. Gli indagati, tra l’altro, stavano trasportando un escavatore asportato poco prima da una zona di cantiere di Oliveri che è stato restituito. Sotto sequestro l’autocarro e gli attrezzi usati per il colpo. I 3 coinvolti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria sono stati posti ai domiciliari. Ancora in atto indagini per identificare altri soggetti ritenuti responsabili.