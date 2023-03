Pubblica amministrazione, norme per pagamenti sprint

Commissione Salute, audizione su prestazioni specialistiche

I progetti di riforma degli enti locali e le procedure di assunzioni nei centri per l’impiego sono al centro delle audizioni della commissione Affari istituzionali con i rappresentanti Asael, Ancrel e con il dirigente generale del Dipartimento Personale. I disegni di legge in calendario questa settimana mirano all’ordinamento della polizia locale.

Le norme per il censimento dei beni immobili del settore pubblico e i provvedimenti per l’accelerazione dei pagamenti della pubblica amministrazione sono all’attenzione della commissione Bilancio. Nelle audizioni i deputati ascoltano l’assessore regionale per la Salute e i sindacati sulle criticità finanziarie nelle prestazioni mediche specialistiche; l’assessore regionale per l’Agricoltura e il direttore del Consorzio di bonifica Sicilia orientale; i vertici dell’Assemblea territoriale idrica di Caltanissetta.

La commissione Cultura svolge l’audizione dell’assessore regionale per i beni culturali e dei soprintendenti di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento.

La Commissione Salute incontra il presidente dell’ordine degli psicologi della Sicilia nell’ambito dell’esame delle bozze di legge sulla figura dello psicologo di base.

In commissione Ue l’attuazione del programma 2014-2020 della Strategia nazionale delle aree interne è oggetto dell’audizione con i rappresentanti del governo e dei sindaci del territorio.

La Commissione Statuto elegge l’ufficio di Presidenza.

La commissione Antimafia ascolta i vertici del Consorzio autostrade siciliane sull’affidamento del servizio di presidio antincendio.