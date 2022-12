Pusher con rdc aveva addosso 50 dosi di cocaina e 1400 euro: arrestato a Monreale

Nel suo appartamento i carabinieri hanno poi trovato altre 60 dosi di cocaina e tremila euro in banconote

Pusher e percettore del reddito di cittadinanza. I carabinieri della Compagnia di Monreale (Palermo) hanno arrestato un uomo di 41 anni trovato con indosso 50 dosi di cocaina, nascoste nel giubbotto, e circa 1400 euro in contanti. Nel suo appartamento i militari hanno poi trovato altre 60 dosi di cocaina e tremila euro in banconote, oltre al materiale necessario per il confezionamento della droga. Ulteriori verifiche hanno permesso di accertare che l’uomo, per cui sono stati disposti gli arresti domiciliari, è percettore del reddito di cittadinanza e la sua posizione è stata segnalata all’Inps.