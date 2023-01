Quando il reddito di cittadinanza non basta: pusher “beccato” e arrestato dai carabinieri

A Catania viveva con il reddito di cittadinanza ma anche con un secondo "lavoro", lo spaccio di droga: i carabinieri lo hanno scoperto e arrestato.

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un catanese 41enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, perché responsabile di possesso di droga ai fini di spaccio: aveva anche il reddito di cittadinanza, ma evidentemente aveva bisogno di un secondo “lavoro” e per questo faceva il pusher.

Ecco il resoconto dell’operazione dei militari catanesi.

L’inseguimento e la perquisizione

La pattuglia del Nucleo Operativo, nel corso dell’espletamento di un servizio antirapina nel centro cittadino, ha notato transitare in via G. Vagliasindi a elevata velocità il 41enne a bordo di uno scooter di colore grigio, quindi, al fine di verificare il suo successivo operato, lo hanno seguito visivamente fino a quando ha arrestato la sua marcia, quasi all’intersecazione con via Raffaello Sanzio.

Hanno così notato che l’uomo sembrava essere in palese attesa di qualcosa e, pertanto, si sono avvicinati per effettuare un controllo che, inspiegabilmente, ha fatto manifestare all’uomo evidenti segni di nervosismo, scoprendone però ben presto il motivo.

La droga come secondo lavoro, arrestato pusher con reddito di cittadinanza

Quest’ultimo infatti, sottoposto a perquisizione dai militari, è stato trovato in possesso di alcune bustine di plastica contenenti singolarmente 15 grammi di marijuana e 4 dosi della stessa sostanza, già confezionate per la vendita al dettaglio. In più, il pusher aveva 4,10 grammi di crack in 2 dosi, una pietra di cocaina di 5,20 grammi con 5 dosi. Infine, all’interno del portafoglio, i carabinieri hanno trovato la somma di 375,00 euro, sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il 41enne, che tra l’altro è risultato essere percettore di reddito di cittadinanza, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto e disposto la sua custodia cautelare in carcere.

Immagine di repertorio