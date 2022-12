Qatar 2022, Cristiano Ronaldo: “Io all’Al-Nassr? Non è vero”

In tanti lo danno ormai prossimo alla firma con l'Al-Nassr per un ingaggio fuori dalla realtà, ma Cristiano Ronaldo per ora smentisce

Fresco di qualificazione ai quarti di finale con il suo Portogallo in Qatar, Cristiano Ronaldo continua a far discutere anche durante i giorni di pausa del Mondiale.

Il fuoriclasse di Madeira, infatti, avrebbe ricevuto un’offerta ai limi dell’irreale da parte dell’Al-Nassr, formazione plurititolata dell’Arabia Saudita.

200 milioni d’ingaggio netti all’anno per due stagioni: in pratica, quasi mezzo miliardo in 24 mesi – contando i bonus – per accaparrarsi le magie di CR7.

Il numero 7, però, ha pigiato il piede sul freno, smentendo le voci che davano l’accordo praticamente per fatto.

“No, non e’ vero” le dichiarazioni secche di Ronaldo a chi gli chiedeva conferma al termine della gara contro la Svizzera di ieri sera.

Verità o classica smentita di rito?

Ai posteri, l’ardua sentenza.