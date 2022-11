Qatar 2022, la follia del principe saudita: Rolls Royce ai calciatori per la vittoria sull’Argentina

Il principe saudita ha deciso di premiare i calciatori dell'Arabia Saudita regalando loro una Rolls Royce: spesi 13 milioni di dollari

L’impresa compiuta dall’Arabia Saudita contro l’Argentina resterà scolpita nella storia del calcio.

Il 2-1 in rimonta firmato dagli uomini del ct Renard è valso alla squadra non soltanto 3 punti preziosi in ottica Mondiale, ma anche…una Rolls Royce ciascuno.

Ebbene sì, perchè il principe ereditario del paese, Mohammed bin Salman al Saud, ha deciso di premiare tutti e 26 i calciatori dell’Arabia Saudita regalando loro una Rolls Royce Phanton, un bolide di lusso da oltre 600 cavalli.

L’investimento complessivo dello sceicco, secondo le stime, toccherebbe quota 13 milioni di dollari.