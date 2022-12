Qatar 2022, Tchouameni e Giroud stendono l’Inghilterra: Francia in semifinale

La Francia batte l'Inghilterra 2-1 e conquista la semifinale: decide Giroud, Kane segna un rigore ma sbaglia quello del possibile pareggio

I campioni del mondo non vogliono cedere la corona e volano in semifinale. La Francia batte 2-1 l’Inghilterra in una gara da cuore in gola fino agli istanti finali e si prepara a sfidare la rivelazione Marocco.

I transalpini passano in vantaggio al 17° con Tchouameni, bravo a colpire con una botta dalla distanza e infilare un incerto Pickford.

La Nazionale dei “Tre Leoni”, però, non demorde e prende il comando del gioco, riuscendo a contenere il temuto spauracchio chiamato Kylian Mbappè, apparso non nella sua serata migliore.

Al 57°, arriva il penalty per la selezione di Southgate: Tchouameni interviene in modo scomposto su Saka, rigore netto. Sul dischetto, Harry Kane non sbaglia e regala l’1-1 ai suoi.

Gli inglesi continuano ad attaccare, rendendosi più volte pericolosi dalle parti di Lloris. Nel miglior momento dell’Inghilterra, però, ecco la zampata del campione: cross di Griezmann nel cuore dell’area di rigore, laddove Olivier Giroud stacca imperioso (trovando anche la deviazione di Maguire) per il gol del definitivo 2-1. L’attaccante del Milan trova così la sua 53a rete con la maglia della Nazionale, sempre più marcatore all time dei “Bleus”.

Finita qui? No, perché pochi minuti dopo Theo Hernandez commette una sciocchezza e affossa Mount. Secondo rigore per l’Inghilterra grazie anche all’ausilio del Var, ma questa volta Kane tradisce e spara alla stelle.

La Francia vola così in semifinale: l’obiettivo è fare il bis dopo Russia 2018 e conquistare il terzo titolo iridato.

Ennesima delusione, invece, per l’Inghilterra: anche per quest’anno, il calcio non è tornato a casa.