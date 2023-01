Una veste rinnovata per “l’altra informazione”

Il Qds ha iniziato il 2023 con una riorganizzazione dei contenuti e un rinnovamento grafico pensati per rendere la lettura sempre più gradevole. Cresce anche il web con la nuova rubrica “Innova Jobs”

Lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto: il 2023 inizia per il gruppo QdS con svariate novità per i lettori.

Come avrete certamente già tastato, il giornale ha inaugurato il nuovo anno con la riorganizzazione dei contenuti interni e della grafica. Tra i cambiamenti più rilevanti vi è quello relativo allo spazio che ospita i contenuti connessi alla politica nazionale, che è stato “promosso” a pagina due in virtù dell’iniziativa “L’Italia vista da Sud”, già lanciata lo scorso anno con l’obiettivo – ambizioso, lo abbiamo detto fin dal lancio e lo ribadiamo – di cambiare il paradigma della comunicazione nazionale visto finora.

Lo status quo è quello che ha messo al primo posto sempre il Nord e nel corso dei decenni si è dimenticato – o, peggio, ha volutamente ignorato – il Meridione. Che brutto, sporco e cattivo era e brutto, sporco e cattivo è rimasto, nonostante le enormi potenzialità. Per questo, pur non tralasciando i temi regionali, sui quali continuiamo a insistere, oltrepassiamo lo Stretto per sviscerare, dati alla mano, temi nazionali. Con il rigore giornalistico che ci ha sempre contraddistinto. Ci siamo rifatti solo il look, insomma.

La strategia dell’informazione che ribalta i luoghi comuni sta dando frutti sempre più “succosi”: le inchieste targate QdS sono regolarmente rassegnate dalle principali trasmissioni televisive all news, con RaiNews24 e Sky Tg24 in testa.

Raccontare una professione “nuova” o comunque poco considerata dal mercato. A questo scopo sul QdS.it è nata la nuova rubrica “Innova Jobs” che porta l’internauta a scoprire mondi che non conosce e aspetti degli ambiti più disparati – dall’ambito giuridico/legale a quello tecnologico, dal settore gastronomico a quello sportivo – grazie al racconto diretto dei protagonisti delle storie che vengono raccontate.

Infine, una nota dedicata alla nostra vice direttrice, Raffaella Tregua, che sarà premiata per essersi distinta per il suo impegno sociale, in occasione dell’evento “Agata come noi: il coraggio delle donne”, organizzato dall’Andos Comitato di Catania il prossimo 2 febbraio, alle ore 20,30, al Teatro Ambasciatori di Catania.

La serata, che vedrà l’intervento di diversi personaggi di prestigio, sarà presentata da Valeria Maglia, mentre la regia è affidata a Guido Turrisi. Durante lo spettacolo le donne volontarie Andos interpreteranno delle fiabe siciliane dando vita ad uno spettacolo dal titolo “Cunti e incanti”. Oltre a Tregua, a ricevere il prestigioso premio saranno donne e uomini che si sono distinti nella realtà siciliana.