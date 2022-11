Bonus caregiver Sicilia, come richiedere l’incentivo a Siracusa e provincia

Il Comune di Siracusa ha pubblicato l’avviso con i requisiti e le modalità di accesso al beneficio. Ecco tutte le informazioni utili

C’è tempo fino al 12 dicembre 2022 per fare richiesta e ottenere un contributo legato al “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” per chi vive a Siracusa e nel resto della provincia.

L’assessorato regionale alle Politiche Sociali ha disposto lo stanziamento di circa 218 mila euro per il distretto socio-sanitario 48, legato all’attribuzione del Bonus caregiver, destinato al sostegno del ruolo di cura svolto dal familiare di persone affette da disabilità grave e gravissima.

Il Comune di Siracusa ha pubblicato l’avviso con i requisiti e le modalità di accesso al beneficio. Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili per richiederlo e ottenerlo.

Chi è il caregiver, cosa fa

Per caregiver si intende “la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso (legge n. 76/2016) o del convivente di fatto, un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche e degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata”.

Chi può richiedere il bonus, a Siracusa e in tutto il resto della provincia

Possono presentare istanza di accesso al beneficio, i caregiver dei disabili gravi e gravissimi residenti a Siracusa, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Priolo Gargallo, Palazzolo Acreide, Solarino, Sortino.

Importi

L’ammontare complessivo delle risorse trasferite al Distretto Socio Sanitario 48 ripartite in 141.557,11 per i Caregiver dei disabili gravi ed Euro 76.223,06 per i Caregiver dei disabili gravissimi sarà commisurato al numero complessivo delle istanze ammesse e agli anni di cura e assistenza effettivamente prestati dal Caregiver nel periodo di riferimento (2018-2019-2020).

Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza, per ciascun anno di riferimento, non sarà possibile ammettere le richieste di più Caregiver per lo stesso soggetto affetto da disabilità.

Come fare la richiesta per ottenere il bonus caregiver

I recapiti a cui indirizzare la documentazione richiesta (l’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio) sono:

Pec: servizisociali@comune.siracusa.legalmail.it:

Peo: politichesociali@comune.siracusa.it

Centralino : 0931781300

Gli uffici ricevono nella sede del Settore, in via Italia 105 o nelle sedi degli uffici circoscrizionali:

Lunedì, Mercoledì e Giovedì mattina dalle 09.30 alle 12.30;