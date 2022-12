Inps, bonus 150, 200 e 350 euro: quando arrivano tutti i pagamenti

Pagamenti INPS, sbloccati numerosi accrediti dei bonus 150 euro, 200 euro e 350 euro. Ecco a chi arrivano e le date di accredito

Sono stati sbloccati gli accrediti per i bonus 150, 200 e 350 euro erogati dall’Inps contro il carovita.

Le date di pagamento, sono iniziate lo scorso 27 dicembre 2022 e proseguono fino al prossimo 2 gennaio 2023.

Il pagamento dell’indennità da 150 euro è diviso in due tranche ed è previsto per venerdì 30 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023,

Bonus 350 euro, quando arriva

Il Bonus da 350 euro per i titolari di partita Iva e liberi professionisti dovrebbe invece arrivare ai beneficiari il 30 dicembre 2022

Bonus 200 euro, cosa è

Il bonus di 200 euro è stato introdotto dal decreto Aiuti (decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) anche per i lavoratori che, nel mese di giugno 2022, risultavano titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.

Chi deve ricevere ancora il bonus 200 euro

L’Inps, con il messaggio del 23 novembre 2022 – il n. 4231 – aveva in seguito comunicato che l’indennità una tantum di 200 euro sarebbe stata riconosciuta d’ufficio anche ai percettori di trattamenti di mobilità in deroga o di indennità di importo pari alla mobilità, che ne abbiano fruito nel mese di giugno 2022. I pagamenti dovrebbero essere arrivati il 28 dicembre.

Chi può ricevere il bonus 200 euro

Per beneficiare della prestazione i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35mila euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

L’indennità di 150 euro, a chi spetta

Se gli stessi richiedenti, nello stesso periodo d’imposta, hanno percepito – e quindi dichiarato – un reddito complessivo lordo non superiore a 20mila euro, l’indennità è maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

Il bonus da 150 euro – ricorda il sito dell’Inps – è previsto dall’articolo 19, decreto Aiuti ter (decreto-legge 144/2022). Come detto, per beneficiare della prestazione i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 20mila euro nel periodo d’imposta 2021.

Cosa fare per verificare i pagamenti dei bonus

I siti di settore specificano come fare per verificare i pagamenti. È necessario entrare sul sito ufficiale Inps e accedere con Spid Cie o Cns, nell’area dedicata al Fascicolo Previdenziale del Cittadino. Quindi serve selezionare la voce “Prestazioni” nel menù posto a sinistra nella barra della pagina e cliccare su “Pagamenti”. Infine, nella finestra che appare si può visualizzare ogni accredito dei Bonus 150, 200 e 350 euro, in ordine cronologico e per anno.