Quaranta agenti di viaggio da tutta Italia, alla scoperta di Palermo. In tanti sono stati gli operatori che, guidati da Laura Arcilesi, titolare dell’agenzia di viaggi Soleventi tour, leader nel settore dell’incoming dal 2009, hanno visitato, alcuni per la prima volta, il capoluogo siciliano.

Un percorso in apetaxi – tra le vie del centro e i mercati storici – dove non sono mancati i momenti dedicati alla gastronomia locale fatti di cannoli e arancine, intesi come cibi identificativi della città.

«Una operazione che ha riscosso grande successo – dice Laura Arcilesi – e che è servita per aiutare gli operatori che hanno partecipato a indicare Palermo come luogo adatto per i turisti sia nelle prossime festività natalizie che nel 2023, in vista della prossima estate. La curiosità e le aspettative da parte degli operatori erano tante e alla fine tutti hanno apprezzato l’avere conosciuto una città dai mille volti e dalle mille storie».