Sport, sicurezza e legalità: il Questore incontra Pelligra e i dirigenti del Catania SSD

Un incontro tra istituzioni e dirigenti della squadra sportiva etnea per discutere dei valori dello sport, legalità e sicurezza.

Nella mattina del 3 febbraio, il Questore di Catania – il dottor Vito Calvino – ha ricevuto il presidente del Catania S.S.D., Rosario Pelligra, il vice presidente Vincenzo Grella e l’A.D. del Pelligra Group Giovanni Caniglia.

L’incontro avviene all’indomani della triste ricorrenza della morte del commissario Filippo Raciti, un avvenimento a cui il presidente Pelligra ha voluto partecipare, rappresentando la propria vicinanza alla vedova, signora Marisa Grasso, ai familiari presenti e alle forze di polizia.

Il Questore Calvino incontra il team del Catania S.S.D.

L’incontro ha rappresentato occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra la Polizia di Stato e la società sportiva, unite, seppure su piani separati e con scopi diversi, dal comune obiettivo di veicolare e trasmettere messaggi positivi e l’importanza di quei valori di lealtà e correttezza propri dello sport in ogni sua espressione.

La circostanza ha, inoltre, consentito di condividere linee di azione e di intervento finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, della sicurezza e della sportività, non solo all’interno dello Stadio ma anche nelle scuole e, in generale, nella società civile, attraverso la realizzazione di iniziative tese ad avvicinare, allo sport e al calcio in particolare, le famiglie e i bambini, rendendo lo Stadio non più un luogo di contrapposizione tra opposte fazioni e di confronto aspro, condito da forme di violenza anche solo verbale, ma un luogo accogliente e sicuro, dove approcciarsi con serenità ad un momento di svago e di divertimento.