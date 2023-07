Il racconto shock di Gaia Zorzi: “Sono stata drogata in discoteca”

La sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, ha rivelato su Twitter di essere stata drogata in Belgio durante il secondo anno di università

È un racconto shock quello svelato su Twitter da Gaia Zorzi, sorella del conduttore televisivo Tommaso Zorzi, ex vincitore del Grande Fratello Vip.

La giovane, molto seguita sui social, ha rivelato di essere stata drogata mentre si trovava in discoteca durante il suo secondo anno di università a Maastricht, in Belgio, quando aveva vent'anni.

Il racconto di Gaia Zorzi

“Durante il mio secondo anno di università ero uscita con le mie coinquiline per andare a ballare e stupidamente accettai dei drink da un gruppo di ragazzi che non conoscevo – le parole di Gaia Zorzi – Era inizio serata, intorno alle 11. Io da quel momento non mi ricordo nulla. Zero assoluto. A quanto pare ho preso i sensi, è arrivata l’ambulanza fuori dal locale e io mi sono svegliata il giorno dopo alle 13 in ospedale”. Dalle analisi è emerso che nel suo sangue c’era del Rohypnol, “un sedativo conosciuto come date drug”. Si tratta di una sostanza che, insieme al Ghb, viene indicata come una delle “droghe dello stupro”.