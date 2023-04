Ragazza uccisa da proprietario casa per aver sbagliato indirizzo

La 20enne era in auto con altri amici ed è entrata con l'auto del vialetto di un'abitazione

Dopo il ragazzo afroamericano ferito alla testa a Kansas City per aver suonato alla porta sbagliata, ora arriva la notizia che una donna di 20 anni è stata uccisa in una località rurale dello stato di New York dopo aver sbagliato indirizzo. E’ successo sabato notte quando Kaylin Gillis, che era in auto con altri amici, è entrata con l’auto del vialetto di un’abitazione di Hebron, piccola località a nord di Albany.

Mentre i giovani, che si erano accorti di essere arrivati all’indirizzo sbagliato, stavano facendo marcia indietro, Kevin Monahan, di 65 anni, è uscito di casa ed ha sparato due colpi, colpendo Gillis. Gli amici hanno poi guidato nella vicina cittadina di Salem, chiamando l’ambulanza ma per la giovane donna non c’e’ stato nulla da fare.

Mohanes è stato arrestato ed accusato di omicidio di secondo grado. Prima di sparare l’uomo non ha lanciato nessuno avviso alla macchina, da cui evidentemente “non arrivava nessuna minaccia”, sottolineano dall’ufficio dello sceriffo. All’arrivo della polizia l’uomo si è rifiutato di uscire e la polizia ha dovuto parlare con lui per un’ora prima di procedere all’arresto.