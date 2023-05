Ragusa, raffiche di vento violente: auto resta intrappolata tra cavi linea elettrica

Tra la sera di venerdì e ieri sono state oltre un centinaio le operazioni di soccorso nel territorio Ibleo.

A Ragusa, in Contrada Salamonello, nei pressi di Donnafugata, insomma, Il territorio ibleo sabato è stato il più colpito dal maltempo. Tra le innumerevoli chiamate ai vigili del fuoco e ai comandi della polizia municipale, una in particolare ha avuto tutti i crismi della potenziale tragedia. A vedersela brutta una persona, la cui auto è rimasta intrappolata da un tratto di linea elettrica in tensione crollato. L’uomo, bloccato all’interno del veicolo ha seriamente rischiato di venire folgorato. Indispensabile dunque muoversi con cautela per evitare il più possibile contatti con l’auto, men che meno con la carrozzeria che potrebbe essere conduttrice di tensione.

Tutti gli interventi dei vigili del fuoco

Alla fine, sospiro di sollievo generale grazie all’intervento dei vigili del fuoco, molto impegnati negli ultimi giorni. Tra la sera di venerdì e ieri sono state oltre un centinaio le operazioni di soccorso tra Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso e Vittoria per la rimozione di elementi pericolanti, alberi spezzati, linee telefoniche ed elettriche danneggiate, tettoie divelte, per l’irruenta intensità del vento.