Ragusa-Real Aversa finisce 6-0, Emanuele Filiberto attacca: “Nostra squadra avvelenata”

Le accuse del principe Emanuele Filiberto, proprietario del Real Aversa: "Nostra squadra avvelenata a Ragusa, gara da ripetere".

Il principe Emanuele Filiberto non ci sta. Il membro di Casa Savoia, proprietario del Real Aversa, lancia pesanti accuse dopo il match che ha visto la formazione campana arrendersi per 6-0 contro il Ragusa nel match di play-out per la permanenza in Serie D.

“Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Hanno avvelenato la mia squadra“, ha dichiarato Emanuele Filiberto attraverso una nota. In base all’accusa del principe, i componenti della squadra avrebbero accusato un’intossicazione alimentare mentre si trovavano in ritiro in un albergo di Ragusa.

Emanuele Filiberto: “Giocatori in ospedale, gara da ripetere”

“Non voglio fare nessuna illazione, ma l’unica cosa certa che tutti i nostri calciatori sono tutti in ospedale. Durante il viaggio di ritorno, dopo le molte fermate per vomitare, è stato necessario portarli all’ospedale di Salerno e purtroppo sono stati tutti ricoverati”, ha sottolineato Emanuele Filiberto.

I giocatori della Real Aversa sono stati costretti a scendere in campo “pieni di farmaci” pur di non mancare all’appuntamento. La società, adesso, è decisa a presentare reclamo per richiedere la ripetizione della gara. Nelle prossime ore lo stesso Emanuele Filiberto parteciperà a una conferenza stampa organizzata ad Aversa.