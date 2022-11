Randazzo, ricovero per animali abusivo: 3 denunce

Trovato un ricovero per animali abusivo in un fondo di proprietà del Comune di Randazzo. Denunciati tre randazzesi.

Scoperto dai carabinieri un ricovero per animali abusivo. Denunciati 3 randazzesi per invasione di terreni e abusivismo edilizio. In particolare sono stati deferiti un 58enne (portato nel carcere di Catania Bicocca per altra causa) un 36enne (detenuto nella casa circondariale di Agrigento per altre ragioni) e un 65enne (con l’obbligo di soggiorno a Perugia). Da diversi anni il gruppo si introduceva abusivamente in contrada Dagalalonga in un fondo di proprietà del Comune di Randazzo, tra l’altro sottoposto a vincolo paesaggistico e ricadente in un’area del Parco dell’Etna. Sul posto era stata realizzata una costruzione abusiva destinata al ricovero di animali formata da pannelli in amianto e altre strutture precarie.