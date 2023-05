Rapina al bar, terrore per due commesse: arrestato pregiudicato catanese – VIDEO

Notificato il provvedimento al 49enne, già in carcere per altra causa. Ecco la ricostruzione della rapina.

Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica etnea, i carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere a carico di un pregiudicato catanese di 49 anni, Santo Alessandro Galeano: l’uomo è accusato di rapina aggravata ai danni di un bar.

Rapina al bar a Catania, arrestato Santo Galeano

Lo scorso 7 gennaio, intorno alle 18, un rapinatore solitario, dopo aver fatto il suo ingresso all’interno di un bar annesso a un impianto di distribuzione carburanti lungo lo stradale Cravone del Comune di Catania, aveva minacciato con una pistola semiautomatica le commesse dell’esercizio commerciale per impadronirsi dell’incasso giornaliero.

Le due ragazze presenti, in preda al terrore, erano state quindi costrette a obbedire alle intimazioni del malvivente che, con apparente freddezza, aveva provveduto a prelevare il denaro contante dalla cassa, ammontante a circa 1.500 euro, e alcune stecche di sigarette in esposizione per la vendita. Dopo la rapina, l’uomo si è allontanato con estrema nonchalance evitando, in tal modo, d’insospettire i clienti intenti a far rifornimento alle loro auto.

Le fasi della rapina registrate dall’impianto di videosorveglianza sono state acquisite dai militari che, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio dell’indagato, grazie a un’attenta disamina e conoscenza dell’humus criminale del territorio, avrebbero individuato l’autore del reato.

Il modus operandi del rapinatore, che annovera specifici precedenti giudiziari, oltre al riconoscimento delle sue fattezze fisiche da parte dei militari e dalle stesse vittime del reato, che hanno così fornito riscontro al lavoro investigativo dei carabinieri, ha consentito l’emissione del provvedimento cautelare che è stato notificato a Galeano all’interno del carcere catanese di Piazza Lanza, dove si trovava già ristretto per altra causa.