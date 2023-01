“Sorpresi” dopo rapina in negozio e arrestati: si cercano i complici – VIDEO

I due giovani palermitani arrestati sono accusati di rapina aggravata. Avrebbero agito con l'aiuto di due complici.

La Polizia di Stato ha arrestato due giovani palermitani, resisi responsabili del reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un esercizio commerciale di Palermo.

Ecco il resoconto dell’operazione.

Rapina aggravata in negozio a Palermo, la dinamica

Durante lo svolgimento di servizi di prevenzione e controllo del territorio tesi a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, a seguito di reiterati episodi delittuosi verificatisi nelle ultime settimane nella stessa zona e con lo stesso modus operandi, gli agenti della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della locale Squadra Mobile, transitando in viale Strasburgo, hanno notato nel senso opposto di marcia 4 soggetti a bordo di due scooter, senza casco e nascosti da scaldacollo e passamontagna.

Insospettiti dall’abbigliamento dei soggetti, potenziali rapinatori agli occhi degli operatori, i “falchi” della Squadra Mobile decidevano di seguirli a distanza, monitorandone i movimenti finché, giunti in via principe di Pantelleria, li hanno visti arrestare la marcia davanti l’ingresso di un esercizio commerciale.

I due passeggeri si sono introdotti nel negozio mentre i due conducenti, rimasti in attesa su strada verosimilmente con funzioni di palo, notata la presenza degli operatori di polizia, sono riusciti a darsi alla fuga. Anche i due rapinatori, usciti dal negozio, hanno tentato di allontanarsi.

L’identificazione e l’arresto

L’intervento repentino dei poliziotti permetteva di sorprendere i due rapinatori, ancora nascosti, prontamente disarmati della pistola che uno di essi teneva in pugno. Gli stessi sono stati poi immobilizzati, permettendo così il recupero del cassetto del registratore di cassa. I due rapinatori sono stati, quindi, arrestati per rapina aggravata in concorso.

Grazie all’immediata segnalazione diramata via radio sulla fuga dei due sospettati a bordo dei motocicli, le pattuglie giunte in ausilio hanno trovato in via Florio uno dei veicoli utilizzati dai malviventi per guadagnare la fuga (tra l’altro rubato). Sono in corso indagini per risalire all’identità dei complici.

Giova precisare che gli indagati sono indiziati in merito ai reati contestati e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.