VIDEO | Riconosciuto dai tatuaggi, dalle rapine in gioielleria al carcere: arrestato 32enne a Catania

Il 32enne avrebbe agito a volto scoperto e con armi e avrebbe portato via oggetti dal valore di migliaia di euro da due gioiellerie del centro storico catanese.

Il 13 luglio, su disposizione della Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Catania ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Mirko Natale Fusto (classe 1992) accusato di due rapine, aggravate dall’uso di armi, commesse nel capoluogo etneo tra aprile e maggio di quest’anno.

L’ordinanza è stata emessa lo scorso 7 giugno dal giudice per le indagini preliminari di Catania.

Rapine a Catania, arrestato Mirko Fusto

Le indagini hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione a una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento della difesa, elementi indiziari che dimostrerebbero il coinvolgimento dell’indagato in due gravi episodi di rapine ai danni di due gioiellerie del centro storico.

Il provvedimento restrittivo compendia gli esiti di un’attività di indagine scaturita da due episodi delittuosi, cioè una prima rapina, commessa lo scorso 16 aprile, all’interno di una gioielleria del centro storico, nel corso della quale un uomo armato di pistola è riuscita a impossessarsi di oggetti in oro per un valore complessivo di 220.000 euro; e una seconda rapina commessa il 10 maggio 2024 ai danni di un’altra gioielleria cittadina, con modalità del tutto analoghe e furto di oggetti in oro per un valore pari a circa 60.000 euro.

Le indagini

Le attività investigative tempestivamente svolte, consentivano non solo di compiutamente ricostruire la dinamica delle rapine e di individuarne il presunto autore, Mirko Natale Fusto. In entrambi i casi, l’uomo ha agito a volto scoperto e facendo vedere dei tatuaggi vistosi e con caratteristiche tali da agevolare l’identificazione.

Il giudice per le indagini preliminari ha disposto per l’indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

