Reagisce al rapinatore: coltellata nel fianco per un orologio da 10mila euro

Il malvivente, che ha agito nella zona della stazione di Milano, ha fatto perdere le tracce

Poteva finire peggio a un cittadino bielorusso di 31 anni, alle prese, venerì scorso poco prima delle 12, con un rapinatore nell’autosilo Atm che si trova all’angolo tra via Zezone e via Vittor Pisani, a due passi dalla stazione centrale. Opponendosi alla sottrazione del prezioso orologio Omega del valore di 10mila euro, ciò che ha ottenuto è stato un fendente al fianco. Il blitz del malvivente dopo che l’uomo ha parcheggiato al piano -2: appena sceso dalla macchina è stato aggredito e sorpreso alle spalle vedendosi sfilare il cronografo.

Rapinatore in fuga

La vittima ha cercato di reagire per riprendersi l’orologio, ma, come detto, è stata colpita con una coltellata dal rapinatore che è poi scappato. Soccorso da un’ambulanza e un’auto medica del 118, l’uomo è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Fatebenefratelli. È stato lui stesso a raccontare agli agenti l’accaduto. Per ora l’aggressore è però riuscito a far perdere le proprie tracce.