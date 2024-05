Realmonte, in piazza Umberto la “Casa del libro”

Inaugurata in pieno centro una biblioteca che metterà a disposizione di chi è interessato i volumi. Firmata anche un’intesa per la realizzazione di un infopoint turistico a costo zero per il Comune

REALMONTE – È stata inaugurata a Realmonte nella centralissima piazza Umberto I la “Casa del libro”, presieduta dallo scrittore Pascal Schembri. Si tratta di una vera e propria biblioteca, punto culturale, che metterà a disposizione gratuitamente i volumi a chi interessato.

La Casa del libro per riflettere sull’importanza della lettura

“La cultura è sempre più un attrattivo che riesce a coinvolgere turisti e cittadini in un percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Realmonte. Agli studenti auguro di cogliere l’occasione di questa manifestazione per riflettere sull’importanza della lettura, dei libri e delle relazioni personali, a volte erroneamente surclassate da quelle digitali. Questi rimangono strumenti preziosi per un percorso formativo di successo”, ha dichiarato il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca a margine della cerimonia di inaugurazione che ha visto la presenza del prefetto di Agrigento, Filippo Romano, delle autorità civili e militari territoriali, del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, degli alunni dell’Istituto comprensivo Garibaldi di Realmonte e di tantissimi cittadini.

“Questo spazio promette di diventare un punto di riferimento – ha dichiarato il deputato nazionale in quota M5s, Ida Carmina, che ha partecipato alla manifestazione – essenziale per tutti, in modo che si possa riscoprire l’amore della lettura perché ogni libro spalanca il pensiero al mondo, consentendo di viaggiare oltre ogni frontiera. È stato un momento di grande gioia vedere la piazza Umberto I piena di bambini festanti. La cultura e i libri rappresentano strumenti potenti per il cambiamento sociale e, mentre alcuni tentano di minare questi valori fondamentali, noi rafforziamo e promuoviamo attivamente gli spazi dedicati alla cultura”.

L’iniziativa di grande rilevanza culturale e sociale, ha dato vita, anche, alla stipula di una convenzione tra la Giunta comunale e lo scrittore Pascal Schembri, per l’attivazione di un info point turistico, a costo zero per l’Ente, che consentirà di avere un ufficio Informazione e Accoglienza turistica in piazza Umberto I, oltre al servizio informazioni front office verso turisti e interazione con gli operatori turistici locali, un servizio accoglienza con indicazioni specifiche per le visite guidate presso le aree litoranee.