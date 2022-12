Taglio a Reddito di Cittadinanza, Durigon: “Non è un dramma, le persone vadano a lavorare”

Il Governo pensa in maniera concreta a un ulteriore sfoltimento del Reddito di Cittadinanza. Nelle prossime ore la possibile decisione.

Si fa sempre più concreta la strada che porta a un ulteriore taglio al Reddito di Cittadinanza, con la riduzione di un mese.

Nelle prossime ore il Governo Meloni dovrà ultimare tutte le modifiche da apportare alla Manovra che dovranno poi essere visionate dalla Commissione Bilancio.

Proprio la riduzione del sussidio potrebbe essere la mossa in grado di consentire all’esecutivo di risparmiare una cifra vicina ai 200 milioni di euro da destinare verso altre misure.

Durigon: “Discussione in corso”

Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in un’intervista al quotidiano La Stampa afferma che al momento “c’è una discussione, è un’ipotesi su cui non vorrei fare allarmismi, anche perché stiamo comunque parlando di persone che possono e devono andare a lavorare“.

Secondo l’esponente della Lega “il punto non è un mese in più o un mese in meno, ma investire la tendenza del Reddito di Cittadinanza a tempo indeterminato. Da parte di Conte e Movimento 5 Stelle la drammatizzazione è eccessiva”.